У Черкасах, в одному з найбільших торговельно-розважальних центрів міста, започаткували радіохвилинки української мови. Спільний проект створили місцева гімназія № 9 та ТРЦ «Депо». Уроки, які начитали учні гімназії, протягом жовтня почує понад 30 тисяч відвідувачів торговельного закладу. Учасники проекту прагнуть зацікавити черкащан грамотною українською мовою.
— Щодня під час спілкування продавців і покупців можна почути слова, які просто «ріжуть вухо», — зауважила, керуючий директор Олена Кононенко. — Аби вдосконалити наше мовлення, вирішили проводити на базі ТРЦ уроки-хвилинки української мови, під час яких тлумачити, роз’яснювати правильність вживання тих слів, які тут найчастіше лунають. Діти ж, які прилучилися до уроків, стали родзинкою проекту.
Події передував місяць ретельної підготовки. Керівники обох закладів підписали й меморандум про співпрацю. Обрали обдарованих учнів, які стали призерами чи переможцями різних мовних конкурсів та олімпіад, підібрали разом з деповцями слова, які найчастіше звучать в ТРЦ. На студії звукозапису гімназії діти записали 2-3 хвилинний ролик про те чи інше слово, його тлумачення чи питання наголосу. А торговельники підготували систему радіо для трансляцій.
Шопінг чи закупи? Здача чи решта? Торговельний чи торгівельний? Брюки чи штани? 300 грамів чи 300 грам? Піти за хлібом чи по хліб? Придбати на виплату чи у розстрочку? Як правильно поставити наголос? Коментарі юних мовознавців саме про це можна почути під час «радіохвилинки».
Директор гімназії Ірина Топчій підкреслила, що дбати про розмовну мову надзвичайно важливо.
— Цей проект допоможе не тільки відвідувачам центру дізнатися більше про рідну мову, а й самим учням глибше вивчити та запам’ятати правила грамотного слововживання, — прокоментувала директор гімназії Ірина Топчій.