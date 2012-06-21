Команда з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні впевнена, що революційне лікування раку з використанням імунних клітин від нерідних донорів може врятувати мільйони життів у майбутньому.
Перші пацієнти отримають революційне лікування вже в наступному році.
Професор Адріан Хейден розповів The Telegraph, що нове лікування застосовуватимуть з перших днів поставленого діагнозу, що дозволить зміцнити імунну систему пацієнтів і уникнути токсичних побічних ефектів, таких як при хіміотерапії.
Зараз триває робота над створенням «імунних банків» для зберігання клітин. Це дозволить онкологам замовити доставку імунних клітин в клініку протягом декількох годин, а потім ввести їх пацієнтам.
Вчені вважають, що застосування чужих імунних клітин не застосовувалося через побоювання лікарів, що організм людини їх не прийме.
Але останні дослідження, проведені завдяки новим революційним методиками, показали, що клітини добре виживають в іншому організмі.
Імунотерапія ще не так широко використовується, як хірургія, хіміотерапія і променева терапія.
З раком бореться власна імунна система пацієнта, яка розпізнає ракові клітини, але недостатньо сильна, щоб вбивати їх.
Нинішні імунотерапевтичні препарати допомагають імунній системі працювати, щоб знайти і вбити ракові клітини. Але можуть бути побічні ефекти, тому що вони також атакують здорові клітини.
Метод команди Адріана назвали «самостійним підходом». У цьому випадку в боротьбі з раком організму допомагають імунні клітини іншої людини без будь-яких ліків та шкоди здоровим клітинам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»