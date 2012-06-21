Завдяки власному підсобному господарству підопічні гельмязівського будинку-інтернату в Золотоніському районі на Черкащині повністю забезпечені м’ясом, молоком, картоплею та іншою сільськогосподарською продукцією, на зиму тут було заготовлено вдосталь овочів і фруктів. У постійному користуванні господарства — понад 152 гектари сільськогосподарських угідь, у підсобному господарстві утримують 67 голів великої рогатої худоби, зокрема 14 корів, 70 свиней. Нині в закладі проживає 143 особи І та ІІ груп інвалідності психоневрологічного профілю. Серед них шестеро переселенців з макіївського інтернату Донецької області. Як розповіла директорка закладу Світлана Омелян, тут намагаються створити для мешканців умови, наближені до домашніх. Їх забезпечено цілодобовим медичним обслуговуванням, вони мають психологічну підтримку, одержують комплекс необхідних реабілітаційних послуг, повноцінне п’ятиразове харчування. Кожен підопічний відповідно до чинних норм одержує одяг, взуття та постільну білизну. Особливо популярна у мешканців інтернату кімната зі швейним приладдям. Тут вони за бажанням шиють собі фартухи, які використовують під час трудотерапії, сумки, іграшки, килимки тощо.
Залучають підопічних і до культурно-масової роботи, фізкультурно-спортивних занять, гуртків. За останні роки у закладі відремонтовано житлові приміщення, банно-пральний комбінат, лазню, їдальню для мешканців, харчоблок, медичну частину та адмінбудівлю. Керівництво закладу здійснило комплекс заходів, спрямованих на економію тепло- та енергоносіїв, зокрема замінили вікна, утеплили фасади приміщень термопанелями, частково замінили теплотрасу, електроопори та силовий кабель. На території інтернату побудували Свято-Троїцьку капличку. Часто саме віра в Бога допомагає хворим знайти душевний спокій. Подвір’я інтернату упорядковане, тут є альтанки, декоративний мінізоопарк.
Останніми роками в інтернаті святкували два одруження. Одна пара нині проживає у Гельмязові: підопічний побрався із працівницею. Ще одна — у Миколаєві. Умовами утримання мешканці задоволені, в чому переконався перший заступник голови облдержадміністрації В’ячеслав Швець, який недавно відвідав гельмязівський будинок-інтернат, ознайомився з роботою закладу та умовами перебування тамтешніх підопічних.
Недавно Комітет Ради Європи, представники якого побували у психоневрологічному інтернаті у селі Вікторівка Христинівського району, відзвітував про умови утримання там підопічних. Як зазначено у звіті, новий закон про соціальні послуги та національна стратегія реформ інституціональної допомоги до 2026 р. ставить на меті деінституціоналізацію, зокрема за рахунок скорочення кількості психоневрологічних інтернатів, поступово замінюючи наявні великі заклади меншими, і створення центрів денного перебування й надання допомоги. Однак, як ідеться у звіті, цей процес усе ще перебуває в зародковому стані не в останню чергу через брак адекватних фінансових ресурсів. Як перший крок комітет вважає за доцільне забезпечити регулярну щоденну присутність психіатра, безплатні соматичні огляди та лікування, мешканців закладів, зокрема стоматологічні. Ці побажання європейських колег працівники гельмязівського, вікторівського та інших інтернатів урахують у подальшій роботі.