Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у понеділок у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО розповідала послам країн-членів Альянсу про особливості українського закону про освіту.
«Щойно завершилася зустріч у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де я розповідала про закон про освіту послам країн-членів Альянсу. Не часто міністр освіти і науки має можливість виступити перед такою аудиторією, але оскільки мовна стаття нашого закону залишається популярною темою, запит на роз'яснення був», – написала Л. Гриневич на сторінці у Facebook за підсумками зустрічі.
Вона повідомила, що розповіла про всі деталі. «Головне те, що закон «Про освіту» – це головний законодавчий акт системної освітньої реформи, від якої залежить європейське майбутнє України», – зазначила міністр.
Лілія Гриневич пояснила, що закон не обмежує жодних конституційних прав громадян України, навпаки, передбачає ширші можливості для того, щоб представники меншин користувалися своїм законним правом на рівний доступ до якісної освіти, роботи та розвитку в межах всієї країни.
«Ми європейська країна, тому ми говоримо з нашими партнерами, готові до консультацій і переговорів. Однак кожна українська дитина повинна мати умови, щоб якісно опанувати державну мову – це межа компромісу, за який ми не переступимо», – додала глава Міносвіти, висловивши задоволення тим, що «нас почули і підтримали нашу відкритість і чесність у власній позиції».
Як повідомлялося, 28 вересня набув чинності закон України «Про освіту».
Закон серед іншого визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньою програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами – державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.
Міністерство закордонних справ України направило закон на експертизу до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія). Висновок Венеціанської комісії щодо закону України «Про освіту» очікується в грудні.