Нещодавно у британському видавництві «Пінгвін Рендом Хауз» вийшла друком англомовна книга відомої американської письменниці, лауреатки Пулітцерівської премії та премії Даффа Купера Анни Епплбом «Червоний голод: війна Сталіна проти України».
На обкладинці видання використаний лінорит уродженця Сумщини відомого митця Миколи Бондаренка. Як повідомив Олександр Капітоненко — голова Фундації імені Давида Бурлюка, яка всіляко пропагує і поширює мистецький доробок земляка, це далеко не перший творчий успіх відомого краянина — автора широковідомого видання «Україна — 1933: кулінарна книга». Тривалий час досліджуючи Голодомор, він створив низку тематичних робіт, які нині знані у світі. Ім’я Анни Епплбом також добре відоме: вона автор «Історії ГУЛАГу», перекладеної двадцятьма мовами, в тому числі українською, численних журналістських та газетних публікацій.