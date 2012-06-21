Нападаючий іспанського футбольного клубу «Барселона» аргентинець Ліонель Meccі став володарем нагороди найкращому гравцеві року за версією ФІФА.
Церемонія вручення нагород ФІФА проходить в понеділок, 23 вересня, в Мілані в будівлі театру Ла Скала.
У минулому сезоні Meccі забив 51 гол в 50 матчах за «Барселону».
Нападаючий іспанської «Барселони» Ліонель Мессі прокоментував нагороду «кращий футболіст 2019 року», отриману на премії The Best FIFA Awards. Про це повідомляє AFP з посиланням на слова гравця.
«Хочу подякувати всім, хто проголосував за мене. Для мене індивідуальні нагороди є другорядною річчю, головне - команда», - заявив Мессі.
Крім аргентинця на приз претендували португалець Кріштіану Роналду з італійського «Ювентуса» і голландець Вірджіл ван Дейк з англійського «Ліверпуля».
Раніше, 18 вересня, Роналду назвав Meccі кращим футболістом, проти якого йому доводилося виходити на поле.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»