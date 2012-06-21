Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж трьох днів дії системи автофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), як зазначають у Міністерстві внутрішніх справ (МВС), спостерігається значне поліпшення ситуації щодо перевищення швидкості автотранспортними засобами.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», з 1-го червня 2020 року в Україні стали чинними нові правила автофіксації ПДР і такі нововведення опробовується в Києві та Київській області.
Як констатують у МВС, якщо протягом першого дня моніторингу в Києві та столичній області було зафіксовано близько 58 тисяч, протягом другого дня — трохи більше 44 тисяч, то протягом третього дня — лише трохи більше 37 тисяч ПДР. Таким чином, кількість порушень швидкості автотранспорту впродовж трьох днів знизилася на 64%.
За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, автоматичні камери відеофіксації найближчим часом буде встановлено в інших містах та регіонах країни. Урядовець зазначив, що таких камер буде близько 60-ти.
Найбільше відеокамер буде встановлено у Львівській області — 21. На Одещині автофіксація ПДР відбуватиметься за участю трьох камер. В Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській, Харківській, Запорізькій, Черкаській та Тернопільській областях — по дві камери, на Рівненщині, Волині та Житомирщині – по одній камері.
Як відомо, за порушення швидкості пересування автотранспортного засобу від 20 до 50 кілометрів на годину від розміру обмежень, власник автівки повинен сплатити штраф 255 гривень. При збільшенні лімітованої швидкості автомобіля на шляхах більше, ніж на 50 кілометрів на годину, штраф може бути 510 гривень.
Слід додати, поки що такі камери відеофіксації ПДР «знаходять» порушників швидкості. Найближчим часом у МВС планують встановлювати камери фіксації проїзду на червоний сигнал світлофора, проїзду смугами громадського транспорту та інші порушення.