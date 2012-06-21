У чорних лісорубів, які досі відносно вільно почувались у лісах Лиманщини на півночі Донеччини, схоже, попереду чорні дні. Адже захищати дерева від незаконного вирубування беруться активісти громадської організації «УБД». Разом з поліцією та працівниками Лиманського лісового господарства ветерани АТО патрулюватимуть ліси.
Ця ініціатива стала можливою після того, як ГО «УБД» виграла грантовий конкурс від Програми розвитку ООН на реалізацію свого проєкту. «Лиманщина — це легені Донбасу, але тут постійно незаконно вирубують ліси. Поліція затримує злочинців, але це відбувається не так активно й ефективно, як хотілося б. Тому ми активно допомагатимемо правоохоронцям», — розповідає про наміри голова громадської організації ветеранів війни Антон Воронов.
На кошти, надані для реалізації проєкту, мають закупити форму для учасників патрулювання і квадрокоптер, щоб спостерігати за шляхами пересування зловмисників. Охоронці лісу вестимуть інформаційну кампанію, під час якої організують круглі столи та конференції, розповідаючи про необхідність охорони лісів, виготовлятимуть і розповсюджуватимуть листівки відповідного змісту.