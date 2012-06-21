Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єр»
Енергетики підключають до електрики Лисичанський водоканал після домовленостей, яких вдалося досягти завдяки втручанню в ситуацію очільника області.
Про це повідомляє прес-служба ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».
Дві доби майже сто тисяч населення Лисичанська, Новодружеська та Привілля знову провели без води та ще й з майже холодними батареями, адже проблеми водоканалу спричинили необхідність перевести на технічний рівень систему теплопостачання у грудні. І все через 167 мільйонів гривень боргу, які Лисичанська влада не може знайди спосіб, як повернути поступово енергетикам.
«100 тисяч жителів міста не можуть знаходитись без води. Необхідне негайне підключення. Фінансові питання триматиму на особистому контролі. У разі повторення ситуації до вирішення проблеми в Лисичанську долучаться центральні органи влади», – заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай під час оперативної наради.
І ще він наголосив, що порушить «перед Президентом України питання введення в місті військово-цивільної адміністрації», – наголосив Сергій Гайдай.