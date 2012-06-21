З виготовленням та встановленням годівнички для птахів у сквері 10-річчя Незалежності України в Лисичанську допомогли працівники місцевого комунального ЖЕКу. А діти із трьох дитячих садочків разом з батьками приготували різноманітні смаколики для птахів і почастували їх навіть салом.
Як повідомляє Лисичанський методичний центр освіти, ідея проведення заходу виникла в педагогів закладу дошкільної освіти №6 «Чайка» як нагадування дорослим, що важливо робити добрі справи й навчати цього дітей. А назвали стару добру традицію годувати птахів посеред зими словом «челендж», бо педагоги сподіваються, що тепер кожен із жителів міста поставить собі запитання: «А що для мене добро?» і що доброго можу зробити сьогодні, завтра, завжди?»
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»