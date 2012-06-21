У рамках традиційної акції «Серце до серця» за два місяця тут зібрали понад 13 тисяч гривень.Карантин не завадив мешканцям Лисичанська взяти активну участь в акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». І хоч багато родин наразі відчувають труднощі через втрату роботи у зв'язку з пандемією короновірусу, спільними зусиллями школярів, їхніх родин, волонтерів, педагогів та усіх небайдужих містян тут зібрали та перерахували певні кошти на банківський рахунок фонду, який опікується життям і здоров'ям маленьких українців з вадами серця.
Робота велася під традиційним гаслом: «Дитяче серденько, живи!», але кожен з учасників придумав, намалював і записав власний заклик про благодійність та милосердя. Збір коштів на обладнання для порятунку хворих «сердечників» тривав онлайн з квітня до червня, і в результаті вдалося накопичити 13 213 гривень 70 коп. Та головне, це милосердні наміри, вартість яких не порахуєш грошима.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»