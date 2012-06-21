Навіть в умовах карантину учасники клубу «Шах і мат» Лисичанської централізованої бібліотечної системи не припиняють гру. Щоправда, розв’язання шахових задач та аналіз партій роблять за допомогою комп'ютера, з дому. Тож і першу річницю існування клубу відзначили саме таким чином. Тим більш, що у такий спосіб можна не тільки вдосконалювати навички, а й корисно проводити час у вимушеній самоізоляції.
Як повідомляє відділ культури Лисичанської міської ради, вперше турнір зі швидких шахів пам’яті одного із активістів шахового руху Олександра Єфременка відбувся рік тому у Лисичанській центральній бібліотеці. І саме з цього почалася діяльність клубу «Шах і мат». Через деякий час філії клубу розгорнуто ще у трьох філіях центральної бібліотеки.
Постійні тренування дали результати: нині лисичанські шахісти демонструють гарні результати навіть на обласних змаганнях.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»