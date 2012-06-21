Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Зазвичай ялинкові базари для населення у Полтаві починають працювати за місяць до Нового року, та вже зараз у тамтешніх лісгоспах тривають хвойні жнива. Підприємливі громадяни зарані придбавають певну кількість ялинок, щоб потім перепродати їх значно дорожче. Наразі тільки лісгоспи обласного управління лісового та мисливського господарства вже реалізували приблизно 10 тисяч хвойних дерев із майже 61 тисячі підготовлених для реалізації населенню.
Покищо ялинки можна придбати за доступними цінами, а саме в середньому від 54 гривень за деревце до 1 метра, або 96 гривень за 2-3 метрове. Та приблизно із середини грудня за ці ж самі пухнасті красуні правитимуть 200-300 гривень і більше. Тож лісівники радять не чекати, поки ялинки подорожчають, а придбавати їх завчасно.