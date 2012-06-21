Ювілейний 85-й театральний сезон колектив Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна розпочав виставою «Лісова пісня» за класичним твором великої Лесі Українки.
Як наголосив директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, є певна символіка і знаковість у тому, що минулий сезон творча трупа завершила прем’єрним показом «Одержимої», яка також належить перу співачки досвітніх вогнів.
Так сумчани підтверджують любов до творчості письменниці, яка, до речі, свого часу бувала у слобожанському краї, в селі Косівщина під Сумами, де лікувалася в народної цілительки Параски Богуш.
«Лісова пісня» у виконанні щепкінців (режисер-постановник Роман Козак) перевершила всі сподівання й надії численних глядачів. Бездоганна гра акторів, оригінальні сценічні костюми, музичний супровід, цікаві ходи і трактування образів — усе спрацювало на відмінно. До слова, у виставі було задіяно майже 50 артистів.
Тривалими оплесками глядачі вітали весь творчий колектив, серед яких артисти драми Юрій Оноприйко та Діана Каландарішвілі, що виконали ролі Лукаша і Мавки. Органічно вплелася в канву вистави гра Тамари та Марії Корінних, Сергія Медіна.
Особливо піднесена атмосфера панувала на сцені завдяки сценографу Алії Байтеновій, хормейстеру Катерині Рохіній, балетмейстеру Ользі Семьошкіній, яка, до речі, є головним балетмейстером Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ).
За словами Миколи Юдіна, кілька останніх місяців щепкінці напружено працювали: вони не тільки готувалися до відкриття сезону, а й побували з виставами у Чернігові, Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Кропивницькому.
Приємні новини і стосовно підтримки культурно-мистецького закладу. Протягом останніх 5 років на капітальні видатки надано 11 мільйонів гривень, завдяки яким істотно оновлено і відремонтовано значну частину приміщень, зміцнено матеріально-технічну базу.