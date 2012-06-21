Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Осінь у лісівників — гаряча пора, своєрідні жнива: вони збирають урожай лісового насіння. Він стане у великій пригоді при формуванні нових насаджень. Збирання насіння листяних порід на Черкащині фактично вже завершили. Заготовлено більше 61 тонни жолудя та чорного горіха, що цілком достатньо для забезпечення власних потреб.
Тільки в лісгоспах зібрали 44 тонни жолудя, із них 37 тонн жолудя дуба звичайного та 7 тонн жолудя дуба червоного. Як розповіли лісівники, насіння вродило непогано, однак його якість через посушливе жарке літо низька. Тому фахівцям доводиться ретельно відбирати життєздатні плоди дуба. У держлісгоспах області також зібрали 17 тонн насіння чорного горіха, який добре росте в кліматичних умовах Черкащини та має цінну деревину. Окрім того, державні лісогосподарські підприємства області заготовили чимало насіння супутніх деревних та чагарникових порід.
Як пояснив головний спеціаліст відділу лісового господарства обласного управління лісового та мисливського господарства Станіслав Левицький, нині є необхідність уведення в структуру насаджень більшої кількості супутніх деревних та чагарникових порід. Це пов’язано, перш за все, з кліматичними змінами та підвищенням середньорічної температури повітря. Саме тому держлісгоспи області експериментують із вирощуванням супутніх порід та створюють змішані лісові культури. На їхнє переконання, це сприятиме зростанню біологічно стійких, високопродуктивних деревостанів. Протягом зими насіння зберігатиметься у відповідних умовах, а навесні буде висіяне в лісових розсадниках та використане при створенні лісових культур.