Унаслідок природних пожеж, що вирують на території кількох округів штату Каліфорнія (США), зниклими безвісти вважаються понад 100 осіб, повідомляє у вівторок агентство Ассошіейтед Пресс (АП).
За словами представника департаменту охорони здоров'я округу Сонома, було відкрито «гарячу лінію», на яку надійшли повідомлення про більш ніж 100 співгромадян, ймовірно, зниклих безвісти.
АП зазначає, що велика ймовірність того, що багато з цих осіб живі, проте з ними не вдається зв'язатися, оскільки в багатьох районах Каліфорнії через пожежі не працює мобільний зв'язок.
Раніше повідомлялося, що жертвами природних пожеж у Каліфорнії стали не менше 10 осіб.
Пожежа швидко поширюється через сильний вітер. Щоб уникнути нових жертв, влада евакуювала людей з небезпечних районів. Свої будинки полишили вже близько 20 тис. осіб.
Губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун ввів режим надзвичайного стану в кількох округах штату.