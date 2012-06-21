Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Свою королеву учні Першої черкаської гімназії обирають уже більше двадцяти років. Це, як правило, відбувається у форматі конкурсу для дівчат старших класів. Претендентки беруть участь у творчих та інтелектуальних випробуваннях.
В останні роки її обирають під час проведення балу. Це феєричне свято, де претендентки демонструють присутнім свої таланти та уміння. Цього року королевою стала Дар’я Хмельницька. Тоді ж було оголошено про створення при гімназії королівської пошти. Недавно пошта почала працювати. Тепер учні зможуть листуватися з королевою закладу. Для цього розробили спеціальну марку. У такий спосіб учні наслідують традиції Великобританії, де прийнято писати листи королеві Єлизаветі ІІ.
Як розповів директор гімназії Сергій Саєнко, листи надсилатимуть у конвертах зі спеціальною маркою, яку виготовили на «Укрпошті». Марка, яка містить фото Дар’ї Хмельницької, справжня, її номінал дає право надсилати кореспонденцію по території усієї України, а 2-3 марки — навіть по всьому світу.
Дар’я займається соціальними проєктами і сподівається, що в своїх листах гімназисти висловлять цікаві пропозиції для спільної реалізації, зокрема щодо допомоги дітям, які цього потребують, захисту тварин, навколишнього середовища. Незабаром у закладі встановлять спеціальну скриньку для листів.