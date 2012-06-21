Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Станом на 14:24 пасажири, екіпаж і всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханю, прямують до місця обсервації. Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на декілька годин закритим на окремій стоянці аеропорту «Харків». Пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що літак Боїнг 737-73V компанії Sky Up з евакуйованими з Китаю 45 громадянами України та 27 іноземцями в четвер приземлився в київському аеропорту «Бориспіль» на дозаправку, після чого відбув у Міжнародний аеропорт «Харків».
Жителі селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей, вони перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими
20 лютого у Нові Санжари, де сталися сутички через новини про евакуацію туди людей з Китаю, вивели військову техніку.