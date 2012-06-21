Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Після різноманітних чуток та повідомлень ЗМІ, які подавали інформацію про евакуацію українців з Китаю, нарешті достеменно стало відомо, що літак після кількагодинних поневірянь у небі приземлився в міжнародному аеропорту «Харків». За уточненими даними, на його борту 72 людини, з них 19 – члени екіпажу.
Ще вранці у четвер голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який разом з усіма відповідними службами перебував в аеропорту «Харків» з 5:30 год., повідомляв, що у разі прибуття борту в Харків пасажирів літака з Уханя розміщувати на території області не будуть. Харківський аеропорт виконує роль транзитера.
«Це наші люди. Ми забираємо наших людей. Є певні хвилювання в інших частинах нашої держави. Але, на мій погляд, ми так не можемо ставитись до своїх», – заявив керівник області і повідомив, що жодних підстав для паніки немає.
Олексій Кучер розповів, що до можливого прийняття літака всі служби готувалися відучора. А всі пасажири на борту пройшли перевірку китайських та українських лікарів і цілком здорові.
У полудень на борту літака в аеропорту «Харків» медики перевірили пасажирів, вжито заходів прикордонного та митного контролю.
«Медики, митники, прикордонники – всі від водіїв до супровідних осіб мали захисні костюми та перебуватимуть в них весь час. Літак перебуватиме в нашому аеропорту 2-3 години, протягом яких буде проходити дезінфекцію. Так само дезінфекцію проходить і багаж», – повідомив Олексій Кучер та уточнив, що перевірки проходитимуть виключно в салоні літака, без проходження пасажирів через термінал. Після цього автобусами їх перевезуть до закритого медзакладу Нацгвардії України, що розташований у Нових Санжарах Полтавської області.