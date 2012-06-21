Вчора, 12 листопада 2017 року, у Саудівській Аравії в місті Дубаї розпочав роботу міжнародний салон Dubai Air Show, на якому представлені два транспортні літаки «Антонов», що входить до складу ДК «УкрОборонПром»: прототип багатоцільового легкого транспортного літака Ан-132 – літак-демонстратор Ан-132Д, – і військово-транспортний літак короткого зльоту і посадки Ан-70. Про це повідомила прес-служба держпідприємства «Антонов».
«Участь у виставці в Дубаї важлива для нашого підприємства. Це хороша можливість представити сучасні програми, наші літаки потенційним замовникам з країн Близького Сходу, зустрітися з партнерами», – розповів в.о. президента ДП «Антонов» Олександр Кривоконь.
Програму Ан-132 держпідприємство «Антонов» представляє разом з партнерами з Королівства Саудівської Аравії. У перший день виставки Ан-132Д відвідали численні делегації з цієї країни, в тому числі заступник міністра оборони, президент компанії «Такнія» і делегація командування сухопутних сил Королівства.
Ан-132Д взяв участь в програмі демонстраційних польотів. Екіпаж льотчиків-випробувачів показав високі маневрені характеристики літака в небі над містом.
Як розповіли в прес-службі «Антонова», на стенді пройшли переговори з питань налагодження поставок комплектуючих для серійного виробництва Ан-132. Також обговорювалися питання розробки нових модифікацій українського літака і післяпродажного супроводу літаків «Ан» в країнах Близького Сходу і Північної Африки.