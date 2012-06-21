В області розпочалися заходи із вакцинації диких м’ясоїдних тварин від сказу. Розповсюджують їстівні брикети, які містять вакцину, за допомогою трьох літаків «АН»-2 з спеціальним обладнанням. Це підвищує ефективність, а на приманці не залишається людського запаху. «Наразі в області досить складна епізоотична ситуація. Значно зросла кількість випадків сказу, особливо серед лисів. Тому пероральна вакцинація лисиць, як основного джерела розповсюдження захворювання, дуже важлива. Вакцинація за допомогою авіатранспорту в області проводиться вперше. Розкидають вакцини відповідно до розробленої схеми, аби на кожен квадратний кілометр потрапило близько 20 доз», – зазначив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області Володимир Павлущик. Запорукою ефективності пероральної імунізації диких тварин проти сказу експерти називають одночасне її проведення на запланованій площі. Обробіток здійснюється за виключенням населених пунктів та водних об’єктів, з урахуванням ареалу проживання лисиць. Приманки розповсюджуються рівномірно завдяки оснащенню авіатранспорту системами GPS та системами реєстрації кількості скинутих з літака брикетів. Використовується вітчизняна вакцина, яка створює специфічний імунітет, є безпечною як для цільових видів тварин, так і всіх інших, які з’їдають брикет, а також вона безпечна для людини.
ВАКЦИНАЦІЯ