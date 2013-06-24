На запит Міністерства оборони за підтримки державної компанії «Укрнафта» благодійний фонд «Повернись живим» передав Повітряним силам ЗСУ унікальні комплекси для обслуговування літаків F-16. Повітряні сили отримали два технічні хаби для літаків і авіаційного озброєння й один комплекс планування місій.

«Цей комплекс украй необхідний для потреб фахівців Повітряних сил. Потреба в такому комплексі виникла через розгалужену систему базування літаків та брак фахівців. Реалізація цього проєкту значно прискорить процес обслуговування літаків і дасть змогу бути мобільнішими», — розповів заступник міністра оборони Олександр Козенко.

Переважно у світі використовують стаціонарні комплекси для перевірки літаків F-16 та оснащення їх боєприпасами. Проте через обстріл ворогом українських аеродромів гарантувати безпеку авіаційної техніки стає дедалі складніше.Як очікується, передані мобільні комплекси розв’яжуть цю проблему, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку, повідомляє Міноборони.