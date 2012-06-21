У Тернополі встановили світовий рекорд. І найвищою тут стала літера Ї. Вона сягнула 6 метрів 37 сантиметрів. До того ж виготовили дві такі букви-конструкції. Розмістили їх у приміщенні драмтеатру.
Суто українська літера Ї удостоїлася у файному місті не лише рекорду, а й цілого мистецького фестивалю. Вже ушосте його організовували у Тернополі. Нинішнього року це свято тривало впродовж трьох днів. Мало три основні майданчики: літературний, музичний та кіно-театральний. Тут виступали відомі українські письменники, музичні зірки. Брали участь і представники красного письменства з Норвегії, Білорусі, інших країн. Першого дня фестивалю його учасники могли, скажімо, побувати на репрезентації антології сучасної грузинської поезії «Просто неба». До видання ввійшли твори 20 найцікавіших поетів Грузії. У суботу ж, зокрема, мовили про розвиток української книги з вітчизняними та зарубіжними літераторами.
Узагалі ж мистецький фестиваль «Ї» був насичений новими літературними перформансами, кінопоказами, виставками та, звичайно ж, музичними виступами. В рамках заходу традиційно передбачили конкурс відеопоезії «МонОкль», мета якого розвивати сучасну українську літературу та надавати можливості для розвитку молодим митцям.
Примітно й те, що цьогоріч фестивалю «Ї» вдалося виграти у проекті «Громадський бюджет» й отримати з місцевої скарбниці 300 тисяч гривень. Завдяки цьому організатори змогли здешевити вартість фестивального квитка.