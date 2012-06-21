Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївські волонтери, які об’єдналися до групи «добросусіди», закупили для ветеранів міста півтонни продуктових наборів. Всього сформовано 60 наборів, в яких олія, макаронні та круп’яні вироби, борошно, печиво, сіль, цукор та мило.
Через соціальних працівників ці набори до 9 Травня отримують літні люди, ветерани, інваліди, які в період карантину перебувають у самоізоляції. За словами координатора проєкту «Добросусіди» Євгена Гомонюка, кошти на придбання продуктів виділив Фонд родини Загорій. Волонтер сподівається, що до цієї ініціативи долучаться представники бізнесу та місцеві благодійники.