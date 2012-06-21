Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині у розпалі дитячий відпочинковий та оздоровчий сезон.
Як повідомив заступник начальника обласного управління молоді та спорту Сумської ОДА Олександр Кравченко, усіма формами оздоровлення та відпочинку охоплено майже 47,5 тисячі, або 46,1 % загальної кількості школярів віком від 7 до 17 років, із яких близько третини – пільгових категорій.
Так, першочергова увага надається учням, які потребують особливої соціальної підтримки, зокрема, чиї батьки загинули або є учасниками бойових дій у зоні проведення АТО.
Зокрема, 50 хлопчиків і дівчат упродовж двох тижнів відпочивали на узбережжі Чорного моря у санаторії «Таврія», що в місті Скадовськ, ще 8 (віком до 7 років) проведуть літні оздоровчі дні разом з мамами. Відповідні кошти передбачені в місцевих бюджетах, де проживають ці родини.
Для дітлахів на території області зараз працюють низка санаторіїв і таборів відпочинку – «Космос» в Охтирці, «Сузір’я» в Лебединському районі та багато інших.
Хоч літо і закінчиться, однак оздоровча кампанія триватиме. Ще 100 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, будуть оздоровлені в осінньо-зимовий період у державному позашкільному оздоровчому закладі санаторного типу «Ровесник».