Нинішнє літо у столиці розділило третю та п’яту сходинку з 1946 і 1999 роками у рейтингу найтепліших за всю історію кліматичних спостережень.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. За даними спостережень метеостанцій обсерваторії, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,5 градуса, що на 2,8 градуса перевищило кліматичну норму. Таким чином температурний рекорд 2018 року поділив третю-п’яту позицію з 1946 та 1999 роками серед найтепліших у Києві з 1881 року. Найхолодніше було 7 червня, коли температура під ранок опустилась до +8,5°С, а найспекотнішим було 15 серпня, коли температура після полудня піднялась до +32,8°С.
22 липня кияни пережили найтеплішу ніч за 137 років метеорологічних спостережень у столиці.
За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії температура вночі у Києві не опустилась нижче +22,7°С, а це означає, що попередній рекорд для цієї дати, який було зафіксовано у 2001 році перевищено на 0,2°С.
Днів зі спекою протягом літа, що перевищила 30 градусів, було 12, причому 9 із них у серпні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»