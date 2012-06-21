Литва має намір безплатно передати Україні озброєння загальною вартістю у 1,93 мільйона євро.
Проект відповідної постанови розробило литовське міноборони, пише «Слово і Діло».
Згідно з документом, Вільнюс може передати Києву понад 7 тис. автоматів Калашникова, близько 2 млн патронів, понад 80 кулеметів, протитанкову зброю та іншу військову техніку.
Пропозиція міноборони буде розглянута литовським урядом і Мінфіном в термін до четвертого грудня.
Як відомо, для поновлення трансляцій в Донецькій області Литва передасть Україні сім застосовуваних цифрових наземних телевізійних передавачів.