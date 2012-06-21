Литва заявила, що закликатиме Європейський Союз припинити переведення годинника на літній час, аргументуючи це тим, що більшість людей це дратує.
Парламент Литви народу проголосував 76 голосами (семеро утрималися), за пропозицію уряду розпочати переговори щодо цього питання з Європейською комісією, – інформує видання The Guardian.
«Уряд вирішив ініціювати дискусію у рамках ЄС щодо того, чи є ця директива актуальною», – сказав Девідас Матуліоніс, радник прем’єр-міністра Саулюса Сквернеліса.
Міністри двох міністерств Литви незабаром розпочнуть консультації з виконавчими органами та державами-членами ЄС.
Опитування громадської думки, опубліковане цього року, показало, що 79% литовців (2,8 млн осіб) проти щорічного переведення годинника.
Прихильники літнього часу, запровадженого на початку XX століття, говорять, що довші вечори влітку допомагають заощадити енергію та підвищити продуктивність.
Європейська комісія повідомила, що «у даний час розглядає перехід на літній час, виходячи з усіх наявних доказів».
Офіційний представник ЄС заявив, що переведення годинника в усьому світі допомагає уникнути проблем у транспортній, логістичній та енергетичній сферах, а дослідження стверджують, що воно «призводить до економії енергії».
Проте Матуліоніс сказав, що деяким людям нелегко адаптуватися до змін і вони відчувають негативний вплив зміни часу на своє здоров’я, та додав, що нема переконливих доказів економічних вигод від переведення годинника.
Деякі політики у країнах-членах ЄС (Фінляндії, Польщі та Швеції) також критикували ритуал, який використовується у більшості країн Північної Америки та Європи.