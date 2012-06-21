Московський «Спартак» розгромно програв «Ліверпулю» в шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє кореспондент «Лента.Ру».
Зустріч пройшла в середу, 6 грудня, на «Енфілд» і завершилася з рахунком 7: 0 на користь господарів. Хет-трик оформив Філіпа Коутіньйо, який відзначився на 4-й (з пенальті), 15-й і 50-й хвилинах. Дубль зробив Садіо Мане (47 і 76), по разу відзначилися Роберто Фірміно (18) і Мохамед Салах (86).
Ця поразка стала найбільшим в історії «Спартака». Попереднім антирекордом був також матч з «Ліверпулем» на «Енфілд» в Лізі чемпіонів. У 2002 році червоно-білі поступилися там з рахунком 0: 5.
Підопічні Массімо Каррери вийшли в 1/16 фіналу Ліги Європи. Туди ж відправляться і футболісти московського ЦСКА, які у вівторок, 5 грудня, програли «Манчестер Юнайтед» на виїзді з рахунком 1: 2.