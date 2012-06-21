Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBО Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) прокоментував свій майбутній бій проти непереможного кубинця Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО).
"Ми хотіли організувати бій проти Рігондо ще кілька років тому, коли я бився в іншій ваговій категорії - 126 фунтів (перша напівлегка вага). Тоді цього не сталося, але тепер нарешті-то ми змогли домовитися.
Я постараюся показати свій найкращий бокс, свої найкращі вміння. Думаю, що наше протистояння стане історичним. Для мене такий бій дуже важливий, бо Рігондо - це топ-боєць, один з лідерів рейтингу незалежно від вагової категорії. Буде дуже цікаво, адже для мене це великий виклик", - заявив український чемпіон в коментарі ESPN.
Бій Ломаченка - Рігондо пройде 9 грудня в Нью-Йорку в Madison Square Garden. Поєдинок пройде у ваговій категорії українця, і на його кону стоятиме пояс WBO.