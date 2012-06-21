Науковці Херсонського державного аграрного університету провели ґрунтовне дослідження з вирощування льону та нуту і запропонували місцевим сільгоспвиробникам альтернативу традиційним видам рослин. Фермери Херсонщини роблять ставку на озимі та соняшник. У зоні ризикованого землеробства ці культури дають стабільний прибуток. Однак нинішній аграрний рік показав, що кліматичні умови змінюються, і від цього страждають найвитриваліші рослини.
«Цей рік був унікальним за погодними умовами. Посушливий вересень та жовтень 2017-го, а у квітні цього року стовпчик термометра сягнув +30. За цих умов фермери шукають альтернативу класичним культурам, — розповів ректор ХДАУ Юрій Кирилов. — На полях аграрного університету спільно з виробничою фірмою «Дріада» посіяли нут і льон. Тепер маємо ґрунтовні дослідження з їхнього вирощування».
Цього року університет розпочав кілька проектів з виробничниками із застосування їхніх видів добрив на кількох видах культур на різних стадіях розвитку рослин. Підсумки вже є, після аналізу і систематизації науковці закладу видадуть збірник з рекомендаціями для сільгосппідприємств, які займаються рослинництвом.