Велика Британія накладе вето на будь-які спроби президента США Дональда Трампа повернути Росію до Групи семи економічно розвинених країн. Про це заявив офіційний речник британського прем’єра Бориса Джонсона, повідомляє видання Politico.
Цю заяву було зроблено після того, як Дональд Трамп оголосив, що переносить щорічний саміт G7, який мав відбутися у США в червні, на вересень і планує запросити на нього чотири країни, які не входять до складу групи, серед яких він хоче бачити й Росію.
Виступаючи перед журналістами на щоденному брифінгу, прес-секретар Джонсона заявив, що, хоча країна, яка приймає у себе саміт, може вирішувати, яких гостей запрошувати, проте Велика Британія не підтримає ініціативу «повторно прийняти Росію до складу груп». Адже рішення про членство у G7 мають одностайно підтримати всі країни-члени.
Росію виключили з G8 після анексії Криму у 2014 році. Прес-секретар Бориса Джонсона заявив, що Лондон не підтримає повернення Росії, «якщо вона не припинить агресивну й дестабілізуючу політику, яка загрожує не лише безпеці громадян Великої Британії, а й колективній безпеці союзників». «Поки що ми не бачимо доказів того, що поведінка Росії змінилася», - додав він.
Проте рішуча позиція Лондона не виключає того, що Володимир Путні все-таки візьме участь у саміті у ролі гостя. Оскільки практика, коли приймаюча сторона на власний розсуд запрошує лідера країни, яка не є членом групи, доволі звична.
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