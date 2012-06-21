З нагоди різдвяного сезону в лондонському Музеї Вікторії та Альберта встановили незвичайну ялинку, яка вміє співати, йдеться на Укрінформ.
Інсталяцію Singing Tree розробила сценограф Ес Девлін, відома своїми світловими кінетичними скульптурами, які вона створює у співпраці з Королівської оперою та Національним театром у Лондоні, а також із провідними художниками і виконавцями, йдеться на сайті музею.
Співоча ялинка складається із сотень маленьких дерев'яних дощечок. На них проектуються слова, які залишили відвідувачі музею. За допомогою спеціального алгоритму з цих слів генеруються аудіовізуальні різдвяні колядки, які дерево «виконує».
Залишити своє слово може кожен охочий особисто в музеї або на сайті. Побачити незвичайну інсталяцію можна до 6 січня 2018 року.