Поліський академічний ансамбль пісні та танцю «Льонок» ім. І. Сльоти готується до свого вагомого ювілею, який відзначатиме наступного року. Заснував його майже 60 років тому славетний Анатолій Авдієвський. Ледь не сорок років біля творчого стерна колективу стояв теж незабутній Іван Сльота. Його ім’я нині — у назві ансамблю. Хоч у теперішні часи не так легко виїхати на гастролі, «Льонок» усе-таки старається показати своє мистецтво, власний репертуар на сценах інших міст. За останні два роки, відколи його художнім керівником і головним диригентом став Микола Миронець, житомиряни виступали в білоруському Мінську, мали концерт і в нашій столиці, зі своєю програмою ознайомлювали жителів Луцька, Черкас, Рівненщини та Київської області. Тепер ось їх тепло й щиро вітали на сцені Тернопільської обласної філармонії.
За словами Миколи Миронця, нині колектив прагне працювати у двох творчих напрямках. Перший — зберігати в репертуарі ті твори, на яких виховувалося не одне покоління шанувальників української народної пісні та танцю. Варто б хоча назвати такі пісенні перлини, як «Українці, будьмо разом!», «А льон цвіте», «Рідний край», «Любов на всі літа», «Там, де ми ходили». Тернополяни їх сприймали із захопленням, навіть підспівували. Автором деяких з них і багатьох інших є Іван Сльота. Після себе він залишив наступним поколінням поціновувачів нашої пісні три томи власних музичних творів. Це, як справедливо завважує Микола Миронець, не просто пісні, а активна життєва творча позиція талановитої людини. Але знаємо, що Іван Сльота мав Божий дар не лише писати музику, а й вірші. У нього є кілька поетичних збірок. Він завжди наголошував, що перші свої гроші заробив не піснею, а саме віршами. Проте власні поезії Іван Михайлович ніколи не клав на музику. Зараз «Льонок» шукає талановитого композитора, який міг би глибоко відчути поетичні рядки Івана Сльоти, вдихнути в них мелодію, музичне життя.
Крім виконання авторських творів, ансамбль, звісно, активно пропагує народну пісню. Передовсім старається культивувати, вводити до репертуару та робити обробки пісень, створених на Поліссі. Тернополянам запропонували, зокрема, твори, які ніхто не виконував, їх записали з уст ветерана колективу Бориса Тимощука: «Стелися, стелися барвіноньку», «Ой ти Маруся», «Тече річка по пісочку». Прозвучала й добре знана слухачеві з виконання Кубанського козачого хору пісня «Пішла мати до роду гуляти». З’ясувалося, що це пісня з поліського краю, «Льонок», безумовно, зробив власну її обробку.
Окрім пісень, ансамбль ознайомив і зі своїми танцювальними набутками. Зокрема, виконав поліський «Викрутас», хореографічну композицію «Рідний край». Оркестрова група «Льонка» вшкварила польку, інші мелодії. Примітно, що з колективом виступають і солісти Житомирської обласної філармонії. На цьому концерті обдаровували оплесками, зокрема, Тетяну Березівську та Дмитра Савчука.
А на «Льонок» вже чекають у Кропивницькому, відтак славетний колектив заспіває-затанцює в Рівному та Львові.