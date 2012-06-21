Незабаром у Сумах на базі обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми» буде створено льотну школу, яку сертифікують за стандартами ЕАSА (Європейське агентство з авіаційної безпеки) і згідно з вимогами Державної авіаційної служби України. Це стане можливим завдяки недавно укладеному меморандуму між обласною владою та представниками польської компанії «Графпром Авіейшн».
Як наголосили голова Сумської обласної ради Володимир Токар і перший заступник голови Сумської ОДА Олександр Марченко, Сумщина особливо зацікавлена в цьому проекті, оскільки він відкриває широкі можливості для подальшого розвитку краю. Передбачається, що в сумській школі льотну науку зможуть опановувати курсанти з будь-якої країни, оскільки навчання вестимуть англійською мовою. На першому етапі випускники отримуватимуть ліцензію на право управління одномоторними суднами — літаками та гелікоптерами, на другому — з двома й більше двигунами.
Польська сторона висловила готовність надати відповідну допомогу, зокрема посприяти фінансуванню через Європейський Союз для реконструкції злітної смуги, яка поки що може приймати літаки вагою до 50 тонн. Для цього потрібно щонайменше 200 мільйонів гривень.
Такий задум відповідає нинішній стратегії розвитку аеропорту, над якою працює обласна влада спільно з асоціацією «Аеропорти України» цивільної авіації. До роботи залучено найкращих вітчизняних спеціалістів, які мають відповідний досвід. Активно обговорюють питання транзитних вантажних авіаперевезень через сумський аеропорт, який з географічної точки зору вельми зручний і перспективний.