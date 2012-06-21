Уперше в цьому році в Миколаєві в річки Південний Буг та Інгул випустили пів мільйона мальків коропа, білого амура і товстолоба. Травоїдних мальків, вага кожного з яких не перевищує 25 грамів, виростили на Новокаховському рибоводному заводі частикових риб на Херсонщині. Як зазначила заступниця начальника управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області Євгенія Хиренко, ці екземпляри погано розмножуються у природних умовах, тож вирощені на заводі.
«На жаль, склалася ситуація, коли внаслідок потрапляння у водойми неочищених стічних вод, сміття навантаження на них збільшується й іхтіофауна перебуває в депресивному стані, — зазначає пані Євгенія. — Необхідно вживати такі заходи для поліпшення рибогосподарських можливостей водойм». Шанс вижити до промислового розміру мають майже 30% мальків. Ці риби травоїдні й очищують водойми від зайвих водоростей. Так зменшуватиметься кількість заморів риби влітку.
Начальник управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області Євген Міщенко зазначає, що екосистема річок Південний Буг та Інгул перебуває в депресивному стані. Це пов’язано з багатьма чинниками, зокрема зміною клімату, зменшенням опадів, природного стоку. Позначається й антропогенне навантаження — браконьєрство, днопоглиблювальні роботи, забір води з річок. У комплексі ці чинники призводять до зменшення іхтіофауни і видового розмаїття. Тож штучне зариблення водойм дасть змогу відновити рибогосподарську галузь. Усього до кінця року планують випустити в річки ще півтора мільйона особин мальків.