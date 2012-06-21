З 25 березня 2018 року Lufthansa збільшить кількість рейсів з Франкфурта на 20 рейсів щотижня.
Lufthansa Group - найбільша в світі група авіакомпаній за обсягом товарообігу і лідер авіаперевезень у Європі.
Авіакомпанія обслуговує 308 напрямків у 103 країнах світу, і з березня 2018 го планує збільшити кількість рейсів в Україні.
«Ми з радістю продовжуємо нашу прихильність Україні, як ми це робили протягом останніх 26 років. Збільшення частоти польотів з Києва на 25% надасть українцям більше варіантів для планування як відпусток, так і ділових поїздок, і в той же час допоможе іноземним гостям простіше дістатися до столиці Україна», - каже Рене Койнзак, генеральний директор Lufthansa Group в Україні, Білорусі, Грузії, Азербайджані, Туркменістані та Вірменії.
Lufthansa збільшить кількість рейсів з Франкфурта в 20 рейсів на тиждень, завдяки чому у пасажирів з'явиться більше можливостей для комбінацій перельотів через Франкфурт, Мюнхен, Відень і Цюріх.
Навесні наступного року авіакомпанія запропонує більше 85 тижневих рейсів:
з Києва до Франкфурта, Мюнхена, Відня і Цюріха;
зі Львова до Мюнхена та Відня;
з Одеси до Відня;
з Дніпра до Відня.
Крім того, в Україні повертається швейцарський авіаперевізник SWISS, який з літа 2018 року здійснювати чотири рейси на тиждень з Києва до Цюріха (по понеділках, середах, п'ятницях і неділях).