Особливо цікавила організаторів системи освіти Донбасу оптимізація шкільної мережі в умовах децентралізації. Політика комунікації, наслідки закриття школи, втрата чи зростання якості навчання учнями, батьками, місцевою громадою; кадрові питання вчителів, способи протидії стигматизації були розглянуті під час відвідування шкіл у місті Хелмжа та непублічної початкової школи у с. Гуски, як недержавного освітнього закладу.
Також під час візиту учасники поїздки ознайомились з освітньою системою Польщі, механізмами управління освітою на прикладі роботи обласного управління м. Торунь, системою підвищення професійної кваліфікації та формами сучасних технологій у навчанні, які здійснює центр підвищення кваліфікації вчителів.
Як повідомили у прес-службі обласного департаменту освіти, делегації освітян Луганської та Донецької областей значно розширили свої знання про країну, в якій відбуваються системні зміни впровадження демократичних реформ, та придбали досвід в питанні здійснення різних рівнів системи польської освіти.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»