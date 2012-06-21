Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
20 школярів із міста Сватове Луганської області відпочивають в оздоровчому комплексі «Країна мрій», що в Острозькому районі на Рівненщині. Такий подарунок зробили для них депутати Рівненської обласної ради, виділивши кошти на оплату путівок.
«Ми хочемо максимально наповнити добрими справами нашу угоду про співпрацю з Луганською областю, яку уклали наприкінці 2016-го, – каже заступник голови Рівненської ОДА депутат обласної ради Світлана Богатирчук-Кривко. – Тому разом із будівництвом православних храмів на лінії розмежування та гуманітарними десантами вже другий рік поспіль виділяємо кошти на оздоровлення дітей із Луганщини, які одночасно дізнаються чимало нового, долучаються до наших традицій.»
Справді, в «Країні мрій» для гостей пропонують цікаві екскурсії до древнього Острога та Рівного, захоплюючі шоу в мотузковому парку, просторому басейні комплексу та п’ятиразове харчування із просто-таки домашньою кухнею. А ще разом із ровесниками, серед яких уже є друзі, вони залюбки спілкуються з волонтерами з Америки, які віддають дітям частинку своїх небайдужих сердець.
«Окрім можливості задуматися про одвічні християнські цінності, на яких тримається світ, це ще й безцінна нагода поспілкуватися з носіями англійської та вдосконалити власні знання, – каже вчитель Сватівської ЗОШ№2 Марина Книш, яка супроводжує групу. – А загалом ми неначе в казку потрапили: оригінальні будиночки, жоден з яких несхожий на інші, не менш оригінальні клумби, чистий сосновий ліс, привітні вожаті та директор.»
Ще одна група юних сватівців днями приїде до оздоровчого комплексу «Чайка», що в Демидівському районі.
Крім того, через співфінансування з обласної та місцевих скарбниць у дитячих закладах області вже відпочили 1239 рівненських дітей пільгових категорій. Водночас, коштом обласного бюджету діти з інвалідністю у супроводі одного з батьків прямують до спеціалізованого санаторію «Барвінок» Тернопільської області.
А за путівками, придбаними за кошти Держбюджету, відпочивають у «Молодій гвардії» та «Артеку». З початку року там побували 253 та 256 дітей із Рівненщини.