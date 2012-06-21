Хлопці з Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» та Львівського державного ліцею імені Героїв Крут побували в гостях одні в одного. Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, обмін відбувся за проєктом «Змінимо країну разом». 26 ліцеїстів із Кремінної й четверо дорослих супроводу гостинно зустріли у Львові. Юнаки ознайомилися з дивовижним містом Лева, відвідали Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.
«Такі візити обміну підтверджують, що на Східній та Західній Україні живуть українці, привітні люди, яких єднають спільні інтереси, цінності й патріотизм. До проєкту за роки його існування долучилися сотні учасників, які отримали нових друзів. Саме таке невимушене спілкування єднає нашу державу», — зазначила заступник голови Луганської ОДА Катерина Безгинська і подарувала львів’янам м’ячі.
Протягом тижня 29 учнів Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут в атмосфері братерства й гостинності спілкувалися з однолітками та ознайомилися з історією та культурою Луганщини.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»