Акти і паспорти готовності по житловому фонду оформлені на 100 %. Про це на брифінгу для ЗМІ заявив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віталій Сурай.
А от щодо розрахунків підприємств водопостачання та водовідведення за енергоресурси – цей показник на Луганщині дорівнює 71 %.
За словами директора обласного департаменту ЖКГ, загальний борг складається з близько 360 мільйонів гривень. Лідирує серед боржників комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал», яке постачає воду на тимчасово окуповану територію.
Зобов’язання підприємств теплопостачання перед НАК «Нафтогаз України» – приблизно 0,5 мільярда гривень. Поточні розрахунки на 1 вересня – 80 %.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»