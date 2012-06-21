Область виділить кошти на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на Чернігівщині. Як повідомляє прес-служба ЛОДА, відповідні доручення вже дав перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Сергій Філь.
«Наша область пережила величезну трагедію у 2015 році, коли вибухнули склади з боєприпасами у місті Сватове. Подолати наслідки тих жахливих подій нам допомагала вся Україна. Масштабні збитки від аналогічної ситуації понесло невеличке місто Ічня на Чернігівщині. Їм потрібна допомога, і ми також не будемо стояти осторонь», – заявив посадовець.
За його словами, Луганщина виділить кошти на ліквідацію наслідків НС та візьме участь у відбудові міста.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»