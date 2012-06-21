Підприємці приїхали на виставку в Українському домі не тільки зі здобутками — вони постійно шукають нові можливості та ресурси. Про це говорив очільник Луганщини. «На Луганщині реалізуємо нову стратегію модернізації, відбудови, партнерства», — заявив Сергій Гайдай. Він зауважив, що економіку області, яку раніше формували промислові гіганти, нині утримує малий і середній бізнес, тож серед продукції, яку презентували на виставкових стендах 26 виробників Луганщини, переважали товари легкої й харчової промисловості, текстиль, кераміка і поліграфічна продукція. Особливо зацікавив відвідувачів прем’єр-показ одягу регіональних виробників Дмитра Косилкина та Наталії Бондар.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»