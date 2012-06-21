Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На Луганщині сформовано штаб для недопущення занесення і поширення на території області випадків захворювання коронавірусом. За словами заступника генерального директора з поліклінічного розділу роботи і експертизи тимчасової непрацездатності Луганської обласної клінічної лікарні Степана Шведюка, наразі визначено базовий заклад шпиталізації підозрюваних і хворих. Це інфекційне відділення у Рубіжному, місті, куди перемістився евакуйований Луганський державний медичний університет. До речі, там відбувся тематичний тренінг з інфекціоністами.
Визначено й резервні відділення у двох містах області. До виявлення вірусів готовий Луганський обласний лабораторний Центр.