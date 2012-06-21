Рішення ініціювати проведення виїзного засідання Кабміну в Сєверодонецьку ухвалено під час засідання Луганської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Обговорювали стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період енергетичної системи області. А під вікнами облдержадміністрації в той час вирувала акція протесту працівників місцевих промислових підприємств із того самого питання, бо проблеми основного постачальника електроенергії в області ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» не дають змоги на повну працювати ні хімікам, ні шахтарям, ні житлово-комунальному господарству.
«З погіршенням погодних умов у районах і містах області відбуваються автоматичні відключення підстанцій, що зумовлено неналежним обслуговуванням та невиконанням поточних ремонтів на об’єктах енергетики», — каже директор департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації Сергій Шелест.
«Промисловості області загрожує масштабний колапс, що зумовить зростання бідності, безробіття, погіршення криміногенної обстановки та активізує еміграцію кваліфікованих кадрів», — зауважує заступник начальника відділу охорони праці сєверодонецького «Азоту» Надія Федулова, учасник акції протесту.
За словами фахівців, така ситуація зумовлена критичним фінансово-економічним станом ТОВ «ЛЕО», що не дає змоги забезпечити господарську діяльність і належну роботу підприємства. На рахунки цього товариства накладено арешт і застосовано штрафні санкції НКРЕКП. Прес-служба ТОВ «ЛЕО» повідомляє, що станом на 1 жовтня лише заборгованість підприємств житлово-комунального господарства області за електрику становить 479 мільйонів 313 тисяч гривень. Внаслідок цього на підприємстві запроваджено триденний робочий тиждень, нема матеріалів для виконання ремонтних робіт, паливно-мастильних матеріалів для виїзду на ліквідацію аварійних ситуацій.
«В умовах функціонування енергосистеми Луганської області як енергетичного острова відключення електроенергії з боку «ЛЕО» загрожує катастрофічними наслідками. Уся область може стати другим Алчевськом», — підкреслює голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз, нагадуючи події січня 2006 року, коли сталася велика аварія на об’єктах ЖКГ східного міста і було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.
Врешті-решт ухвалено рішення ініціювати проведення виїзного засідання Кабінету Міністрів України у Сєверодонецьку. Може, така увага держави до проблем прифронтової області допоможе?