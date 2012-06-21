Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Мобільні ЦНАПи вирішують масу проблем людей з інвалідністю та жителів віддалених населених пунктів, а таких багато в області. До їхнього числа можна віднести також і жителів прифронтової зони, для котрих кожна поїздка у справах до «великої України» – подія неабияка.
Перші два мобільних ЦНАПи, – це дві машини на базі автомобілів Ford, вартість яких разом з обладнанням становить 110 тисяч доларів США. Їх передали області представники Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP), що фінансується Європейським Союзом. І це перший етап забезпечення території Луганщини відповідними послугами. Про це під час урочистої церемонії говорили заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні Анніка Вайдеманн та керівник Програми ООН з відновлення та розбудови миру Віктор Мунтяну.
Сертифікати та ключі від мобільних центрів надання адміністративних послуг вручені представникам Біловодської та Кремінської громад, де за статистикою велика кількість вимушено переміщених осіб. Тож під час зустрічі було обговорено і шляхи інтеграції переселенців.
Заступник Голови Представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн зауважила, що вони і в подальшому підтримуватимуть Україну, а особливо – Луганщину. У наступному році планується оснастити мобільними ЦНАПами КПВВ. Але це вже будуть великі автівки із більш значним спектром послуг.