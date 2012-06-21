«Жорсткі карантинні заходи дають свій результат. Луганщина «тримає удар» щодо COVID-19. Дуже сподіваюсь, що і надалі залишиться така ж тенденція. Разом з народним депутатом підготували звернення до прем'єра, щодо поетапного пом'якшення обмежень, дотримуючись жорстких, карантинних вимог», — написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму зверненні до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно пом’якшення карантинних обмежень і виклав фотокопію листа на своїй сторінці у Фейсбук.
Аналогічне звернення до голови уряду також оприлюднили представники міської влади Сєвєродонецька. Вони просять поновити роботу ринків, бо «сьогодні селяни та виробники продукції реально опинилися на краю прірви. Вони виростили овочі, розсаду, накопичили і мають залишки молока, м’яса тощо і не мають можливості це продати».
П'ять днів тому у Сєвєродонецьку місцеві підприємці провели автопробіг проти продовження карантину. Його учасники автопробігу підписали резолюцію з вимогою розробити програму підтримки для малого і середнього бізнесу та копію передали в Луганську облдержадміністрацію.
Тож керівник області анонсував онлайн-зустріч з представниками бізнесу регіону. Вона повинна відбутися сьогодні, 29 квітня.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»