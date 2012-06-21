Відтепер Перший Західний здійснює мовлення у Сватовому, Біловодську та Марківці. На об’єктах концерну РРТ запрацювали передавачі каналу, тож жителі підконтрольної території Луганщини дивляться Перший Західний.
За повідомленням прес-служби Луганської ОДА, найближчим часом розпочнеться будівництво РТС у Попаснянському районі, що дасть змогу остаточно здолати дискретність ефірного простору краю й розширити українське мовлення на непідконтрольні території Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, що майже рік тому введено в експлуатацію радіотрансляційну станцію в Новоайдарському районі, з якої транслюються 12 цифрових телеканалів та чотири FМ-радіостанції. Сигнал вежі сягає Луганська та інших населених пунктів тимчасово не підконтрольної українській владі території. Зокрема, глядачам на окупованій частині області доступні 5 канал, «UA:Донбас», «Прямий», «Правда тут».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»