Сільгоспвиробники Луганщини готують проекти з будівництва й реконструкції тваринницьких комплексів — у 2018 році в області планують реконструювати сімнадцять і збудувати п’ять нових таких приміщень на загальну суму 132 мільйони гривень. Та задля того, щоб галузь давала дохід, буде закуплено 220 голів великої рогатої худоби, 200 свиней, 200 кролів, 100 кіз на загальну суму 6,5 мільйона гривень.
Питання дуже актуальне для підконтрольної українському урядові території області, адже за словами фахівців департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, наразі у тваринництві працює 75% населення, зайнятого у сільському господарстві. Та зараз більшість сільськогосподарських тварин утримують 69% особистих господарств. І лише третина припадає на сільськогосподарські підприємства. Серед традиційних (скотарство, свинарство, птахівництво) 11 господарств займаються вівчарством та 4 — конярством.
Одноосібники важко конкурують із промисловими й сільгосппідприємствами, та водночас вони залишаються в області основними виробниками м’яса та молока.
Саме тому на Луганщині обрано курс на суттєве зміцнення потенціалу галузі тваринництва. Протягом минулого року тут уже вдалося в усіх категоріях господарств наростити поголів’я великої рогатої худоби на 5200 голів. Роботу з означеної стратегії буде значно активізовано й цьогоріч.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»