Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На нараді в ОДА обговорено можливість повернення процедури розмитнення з інших регіонів на Луганщину.
Пропозиції надійшли від керівників цілої низки провідних підприємств, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність.
«Через ситуацію, що склалася, область втрачає 500-600 мільйонів гривень додаткових надходжень на рік. Ці кошти мали піти на розвиток Луганщини, однак залишаються на інших територіях. Наші міста і райони ми відбудуємо тільки разом. Розмитнюватись слід на місці. Це моя пропозиція до вас. У свою чергу, ми вкладаємо в розвиток інфраструктури і працюємо над покращенням митного та податкового сервісу», – зазначив голова ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, невдовзі буде також відремонтована дорога від КПП «Танюшівка» до Старобільська, що дозволить підприємствам проводити розмитнення в більш комфортних умовах.